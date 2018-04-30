إيران: الشراكة الأمريكية السعودية ستزعزع الشرق الأوسط ‎

ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الشراكة الأمريكية السعودية ستزعزع الشرق الأوسط وتؤدي إلى مزيد من الصراع الإقليمي.

وأوضح في رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ما ذكره الوزير الأمريكي بشأن شراكة مع السعودية إنما “هي شراكة في سياق زعزعة الاستقرار وإثارة الحروب والمزيد من تصعيد سباق التسلح والتطرف القائم على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي الخبرة ومثيري الحروب”.

وقال: “ما دامت هذه الشراكة التوسعية قائمة فمن الصعب بمكان أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار”.

وتابع المتحدث أن ما طرحه الوزير الأمريكي حول تواجد ودور إيران في بعض دول المنطقة، “هو مجرد مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها، إذ إن تواجد الجمهورية الإسلامية الاستشاري في سوريا والعراق يأتي تلبية لطلب من حكومتيهما الشرعيتين وفي سياق مكافحة الإرهاب في المنطقة. وسيستمر تقديم هذه المساعدات ما دامت هاتان الحكومتان بحاجة لها في مسار مكافحة الإرهاب”.

وكان بومبيو قال إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار والخبيثة”.

جاء ذلك خلال زيارة بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق للمنطقة حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وجاءت زيارة بومبيو الخاطفة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل ولحلفاء في الشرق الأوسط بعد ساعات من توليه منصبه.