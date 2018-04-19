مكاسب النفط ترفع البورصة السعودية وسهم قطر الوطني يقفز

ارتفعت البورصة السعودية عند الإغلاق اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، في حين ساعدت قفزة حققتها أسهم بنك قطر الوطني في دفع مؤشر سوق الدوحة للارتفاع.

وختم المؤشر السعودي تعاملاته مرتفعًا لليوم السادس على التوالي وزاد 1.6 %. وصعد خام القياس العالمي برنت إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وبعد أن قالت مصادر لرويترز إن السعودية تهدف إلى دفع أسعار النفط للارتفاع.

وزادت أسهم مصرف الراجحي 2.9 % ومجموعة سامبا المالية 3.5 % في حين ارتفعت أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 6.1 %.

واكتسبت الأسهم السعودية زخمًا في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تدفق أموال أجنبية حين تنضم المملكة إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وشهدت أسهم الصقر للتأمين التعاوني أنشط تعاملات منذ فبراير/ شباط من العام الماضي، لتغلق مرتفعة 4.7 % في حين ارتفعت أسهم ولاء للتأمين التعاوني 2.5 % بعد أن قالت الشركتان إنهما تدرسان دمجًا محتملًا.

وزاد مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.6 % بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذي صعد 5.1 % بعد أن وافق المساهمون على زيادة اُقترحت في وقت سابق لزيادة سقف ملكية غير القطريين إلى 49 % من 25 % وزيادة الحصة التي بإمكان المستثمر الواحد امتلاكها إلى 5% من 2%.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي مرتفعًا 0.5 %.

وتعافى سهم دانة غاز من الخسائر التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق مستقرًا. ووافق مساهمو الشركة على توزيع أرباح نقدية للعام 2017 للمرة الأولى في عدة سنوات. لكن محاكم في بريطانيا والإمارات تنظر في نزاع بشأن ما إذا كان على الشركة سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار أصدرت أحكامًا متعارضة بشأن ما إذا كان يحق للشركة قانونًا القيام بتوزيع أرباح.

وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضًا 0.2 % مع تراجع أسهم بنك دبي الإسلامي 2%. وأعلن البنك زيادة نسبتها 16 % في صافي ربح الربع الأول من العام أمس الأربعاء بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات بنك سيكو البحرين.

وفي مصر زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.4 % وصعدت أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة، 0.7 %.