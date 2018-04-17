الملك سلمان يستعرض مع غوتيريس الدور الأممي لدعم الأمن الدولي

استعرض العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدور الأممي في دعم الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدوليين.

جاء ذلك لدى استقبال العاهل السعودي غوتيريس، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إنه جرى خلال اللقاء “استعراض دور الأمم المتحدة بمختلف منظوماتها، في سبيل دعم كل الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدولي”.

وخلال اللقاء، أعرب غوتيريس عن شكره وتقديره للملك سلمان، لما تقدمه المملكة من مساهمات إنسانية في العالم، ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ووصل غوتيريس السعودية، أمس الإثنين، بعد أن كان من المقرر أن يحضر القمة العربية المنعقدة، الأحد، بمدينة الظهران شرقي المملكة، إلا أنه بقي في نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن سوريا التي عقدت السبت.

وفي وقت سابق اليوم، حضر غوتيريس الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرياض.

ووفق المصدر نفسه، فإنه من المنتظر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة، غدًا الأربعاء، إلى الكويت.