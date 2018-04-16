ماذا قال الملك سلمان في ختام تمرين “درع الخليج 1″؟

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن استضافة المملكة لتمرين “درع الخليج” دليل على قدرة دول العالم على “العمل ضمن تحالف منسق”، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة.

وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا”.

وكان العاهل السعودي وقادة دول وكبار ممثلي 25 دولة، شهدوا، اليوم، حفل اختتام مناورات “درع الخليج المشترك 1” في مدينة الجبيل، شرقي المملكة.

ويعد التمرين، الذي استمر لمدة شهر، الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.