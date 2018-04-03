غوتيريس يدعو لـ”تسوية سياسية” في اليمن

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأطراف المتحاربة في اليمن، اليوم الثلاثاء، التوصل لتسوية سياسية لإنهاء صراع دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.

وأضاف في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف: “أحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن جريفيث دون تأخير”.

وتسعى المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية لليمن هذا العام حجمها 3 مليارات دولار.

ودعا غوتيريس إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية خاصة شحنات الأغذية والأدوية والوقود.