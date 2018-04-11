بالصور.. شاهد ماذا فعل سعوديون ببقايا صاروخ الحوثي التي سقطت في جازان

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورًا تُظهر شبابًا من أهالي جازان وهم يحيطون ببقايا صاروخ حوثي أسقطته الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الناشطين.

ونشر مغردون عبر موقع “تويتر” صورًا لمجموعة من الأهالي وهم يلتقطون صورًا بطريقة “سيلفي”، وقد ارتسمت على وجوههم الابتسامات.

خردة الحوثي في جازان يصورون الشعب معه سلفي ????✌????

عطونا صوركم يا اهل الرياض مع الخرده اللي خبط عندكم . #اعتراض_صاروخ_بالرياض pic.twitter.com/WWUPLLuqZX — كلاش | 2030 (@klash2030) April 11, 2018

ونشر مغرد يدعى كلاش | 2030 تغريدة أرفقها بصورة تظهر الموقف علّق عليها قائلًا: “خردة الحوثي في جازان يصورون الشعب معه سلفي.. عطونا صوركم يا أهل الرياض مع الخردة اللي خبط عندكم”.

ونشر مغرد آخر يدعى حسام شريفي صورة علّق عليها بالقول: “سلفي شباب جازان مع الصاروخ اللي تم إسقاطه اليوم بفضل من الله وقوات دفاعنا الجوية”.

سلفي شباب جازان مع الصاروخ اللي تم اسقاطه اليوم بفضل من الله وقوات دفاعنا الجويه pic.twitter.com/7twLjcjHhP — Husam arishi (@HusamArishi) April 11, 2018

ورصد حساب باسم “جازان الآن” حالة السعوديين لحظة سقوط بقايا الصاروخ الحوثي في المنطقة بمجموعة من الصور، وقال: “مجموعة من # شباب_جازان يأخذون صورة سلفي تهاكمًا على خردة الصواريخ الباليستية الحوثية”.

مجموعة من #شباب_جازان يأخذون صورة سلفي تهاكما على خردة الصواريخ البالستية الحوثية#جازان_الان

سلفي فخم pic.twitter.com/lqvFE4RKpN — جازان الان ???????? (@now_Jazan) April 11, 2018

وتصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، لصاروخ باليستي فوق أجواء العاصمة الرياض، فيما أفاد شهود عيان بسماع أصوات دوي 3 انفجارات متباينة الشدة.

وأفادت تقارير إعلامية باعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخين آخرين فوق نجران وجازان، دون تأكيد رسمي حتى الآن.