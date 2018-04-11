بالفيديو.. لحظة تدمير الدفاعات السعودية صاروخًا حوثيًا في سماء جازان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع قالوا إنها للحظة إطلاق قوات الدفاع الجوي السعودية صواريخها التي اعترضت ودمّرت الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.

وأظهر المقطع انطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي السعودية تجاه الباليستي الحوثي، لتسمع بعدها أصوات انفجارات متفاوتة الشدة، وتنتشر في سماء العاصمة السعودية سحب من الدخان تؤكد تدمير صاروخ الميليشيات.

ويظهر في المقاطع عدد من السعوديين الذين شاهدوا إطلاق الصواريخ، وتعالت صيحاتهم مشيدة بتصدي الدفاعات الجوية للصاروخ الحوثي.

وتصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، لصاروخ باليستي فوق أجواء العاصمة الرياض، فيما أفاد شهود عيان بسماع أصوات دوي 3 انفجارات متباينة الشدة.

وأفادت تقارير إعلامية باعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخين آخرين فوق نجران وجازان، دون تأكيد رسمي حتى الآن.