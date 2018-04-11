بالفيديو.. لحظة تدمير الدفاعات السعودية صاروخًا حوثيًا في سماء جازان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع قالوا إنها للحظة إطلاق قوات الدفاع الجوي السعودية صواريخها التي اعترضت ودمّرت الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.
وأظهر المقطع انطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي السعودية تجاه الباليستي الحوثي، لتسمع بعدها أصوات انفجارات متفاوتة الشدة، وتنتشر في سماء العاصمة السعودية سحب من الدخان تؤكد تدمير صاروخ الميليشيات.
#صاروخ_باليستي_علي_الرياض
#اعتراض_صاروخ_بالرياض#الرياض #الرياض الان#جازان #نجران
لحظة اطلاق صواريخ الباتريوت واعتراض صاروخ باليستي pic.twitter.com/BiABqHx2sP
— خـــــــالـــــــد (@khalid_alkhiaal) April 11, 2018
ويظهر في المقاطع عدد من السعوديين الذين شاهدوا إطلاق الصواريخ، وتعالت صيحاتهم مشيدة بتصدي الدفاعات الجوية للصاروخ الحوثي.
وتصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، لصاروخ باليستي فوق أجواء العاصمة الرياض، فيما أفاد شهود عيان بسماع أصوات دوي 3 انفجارات متباينة الشدة.
وأفادت تقارير إعلامية باعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخين آخرين فوق نجران وجازان، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
فيديو اعتراض الصواريخ البالستيه فوق سماء #جازان pic.twitter.com/Gc2dhpdfBB
— Abo Rogen (@mmrrogen2015) April 11, 2018
#المملكة_العربية_السعودية
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لحظه انطلاق الدفاعات الجويه السعودية من قبل ابطال #الدفاع_الجوي_الملكي_السعودي #اعتراض_صاروخ_باليستي_في_جازان
؛ #الرياض
؛#جازان
؛#نجران pic.twitter.com/GBdjOm0ZZ9
— םבםנ♩ (@Dr__Mas) April 11, 2018