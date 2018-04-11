بالفيديو والصور.. الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

تصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، لصاروخ باليستي فوق أجواء العاصمة الرياض، فيما أفاد شهود عيان بسماع أصوات دوي 3 انفجارات متباينة الشدة.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “إن الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخ باليستي فوق الرياض والحمدالله تم تدميره”.

الدفاعات الجويه تتصدى لصاروخ بالستي فوق الرياض والحمدالله تم تدميره — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 11, 2018

من جهتها، قالت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم: إن “ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الرياض، وإن قوات الدفاع الجوي اعترضته ودمّرته”.

وأفادت تقارير إعلامية باعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخين آخرين فوق نجران وجازان، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه #الرياض. #الإخبارية #الرياض_الآن — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2018

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا، قالوا إنها للحظة تدمير الصاروخ الباليستي في أجواء العاصمة.