تعرف على حقيقة “معنفة أبها” المثيرة للجدل (فيديو) 

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السلطات تمكنت من الوصول لـ”معنفة أبها”، التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، تداولوا مقطع فيديو، يسمع من خلاله صوت امرأة تصرخ بسبب تعرضها للضرب؛ ما أثار جدلًا كبيرًا ومطالبات بمعاقبة الجاني، لتفتح على إثر ذلك وزارة العمل تحقيقًا في الموضوع.

#انقذوا_معنفه_ابها

" الرسول عليه السلام في اخر وصيته لأمته قال : إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن الا كريم وما أهانهن إلا لئيم "

انقذوا المرأة المعنفة في ابها في حي الهيام من معنفها زوجها وصلوها لحقوق الانسان pic.twitter.com/LpVQ16HKmW — عبدالله (@bmbm5454) April 1, 2018

وقال أبا الخيل في تغريدة له على تويتر “تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ما تمّ تداوله”.

تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ماتم تداوله. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) April 2, 2018

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن مصادر محلية قولها “إن زوج المعنية هو المتورط في التعنيف، وأنها لا تزال بالمستشفى؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من وضعها الصحي”.

وتعد هذه ثاني حالة تعنيف أسري تلقى تفاعلًا من قبل وزارة العمل خلال يومين، إذ سبق وتدخلت الوزارة لإنقاذ شابة تدعى أمل الشمري ووالدتها من التعنيف الأسري، بعد أن نشرت “أمل” مقطع فيديو، دعت فيه إلى تخليصها من أبيها الذي يهددها بالقتل.