مفاجأة جديدة بشأن “معنفة أبها”

تفجرت مفاجأة جديدة في قضية ما يسمى ”معنفة أبها” التي شغلت الرأي العام السعودي؛ بعد تداول مقطع فيديو، يسمع من خلاله صوت امرأة تصرخ؛ ما أثار جدلًا كبيرًا ومطالبات بمعاقبة الجاني، لتفتح على إثر ذلك وزارة العمل تحقيقًا في الموضوع.

إلا أن قناة العربية كشفت أن مقطع الفيديو غير صحيح، حيث ركّب صوت مسجّل على الصورة وتم نشره.

ونقلت عن مصادر قولها، إن السلطات السعودية المختصة تفاجأت بعد وصولها إلى منطقة البلاغ الساعة 3 فجرًا، بأن الزوجة البالغة من العمر 25 سنة كانت بصحة وحالة طيبة، وفوجئت هي والزوج بدخول الجهات الأمنية بيتهما.