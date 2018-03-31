شاهد توتر تامر حسني قبل مواجهة الجمهور السعودي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، التقط قبيل بدء حفلة الفنان المصري تامر حسني بمدينة جدة السعودية، الجمعة، حالة توتر شابت سلوك المطرب الشاب مع إقدامه على الخروج إلى المسرح ومواجهة الجمهور السعودي.

ونشر الصحفي السعودي عبدالله مخارش، رئيس قسم الفن بصحيفة الشرق الأوسط، مقطعًا يظهر الفنان في كواليس المسرح الذي ظهر عليه في أول حفل له بمدينة جدة السعودية.

وكتب مخارش، على حسابه بموقع تويتر: “ تامر حسني كان خايف وقلقان من الجمهور في حفله الأول بالسعودية. يمكن ماتوقع هذا الترحيب والحضور الكبير. بعد ماسمع طريقة ترحيب الجمهور ارتاح”.

#تامر_حسني كان خايف وقلقان من الجمهور في حفله الاول بالسعودية. يمكن ماتوقع هذا الترحيب والحضور الكبير . بعد ماسمع طريقة ترحيب الجمهور ارتاح #حصري #تامر_حسني_في_جدة pic.twitter.com/706kYG7yg7 — عبدالله مخارش (@makharesh) March 30, 2018

وأشعل الحضور النسائي لحفل الفنان تامر حسني في السعودية، وجله من الشابات، مساء الجمعة، المكان الذي أقيم فيه الحفل بتفاعلهن مع أغاني النجم المصري في أول ظهور فني له في السعودية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تصويرها من داخل الحفل الذي أقيم على مسرح بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، النجم الشاب واسع الشهرة يغني عددًا من أشهر أغنياته بينما تتفاعل الشابات معه رقصًا وصراخًا وترديدًا لأغانيه.