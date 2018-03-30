بالفيديو والصور.. السعوديات يشعلن حفل تامر حسني في أول ظهور له بينهن

أشعل الحضور النسائي لحفل الفنان تامر حسني في السعودية، وجله من الشابات، مساء الجمعة، المكان الذي أقيم فيه الحفل بتفاعلهن مع أغاني النجم المصري في أول ظهور فني له في السعودية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تصويرها من داخل الحفل الذي أقيم على مسرح بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، النجم الشاب واسع الشهرة يغني عدداً من أشهر أغنياته بينما تتفاعل الشابات معه رقصاً وصراخاً وترديداً لأغانيه.

وظهرت عدد من الحاضرات من دون حجاب في مشهد غير مألوف بالأماكن العامة في المملكة فيما انشغلت أخريات بتوثيق الحدث بكاميرات هواتفهن الجوالة التي أضاءت المدرجات المقسمة بين الجنسين.

وكان لمدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نصيبها من الحفل أيضاً، حيث تم تداول الصور والفيديوهات التي صورت من داخل المسرح على نطاق واسع عكس شعبية النجم المصري في المملكة.

ومن المقرر أن يحيي الفنان حفلاً آخر منتصف الشهر المقبل برعاية هيئة الترفيه الحكومية أيضاً والتي تشرف على النشاط الفني المزدحم الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة.