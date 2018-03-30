شاهد.. لحظة وصول تامر حسني للسعودية (صور)

وسط ترقب كبير، وصل المطرب المصري الشاب تامر حسني للمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة؛ لإحياء حفله الأول في المملكة، الذي يقام، مساء اليوم، بجوار شاطئ البحر الأحمر، ومرسى اليخوت.

وجاء وصول تامر حسني بعد يوم من وصول فرقته الموسيقية، التي حلت بالسعودية، أمس الخميس؛ لتؤدي بروفات على الحفل قبل انطلاقه.

وكان في استقبال تامر حسني عدد من المسؤولين عن الحفل، بدءًا من محمد زكي نائب رئيس مجلس إدارة “شركة 360 لايف”، وزكي حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة، وكذلك المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

وصمم القائمون على الحفل مسرحًا ضخمًا، لم يسبق تنفيذه من قبل في حفلات تامر حسني، فضلًا عن ظهور مدرجات الجماهير بألوان علم مصر.

وينظم الحفل تحت رعاية “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة العربية السعودية، ويرتبط تامر حسني بحفل غنائي آخر يوم 14 من شهر أبريل/نيسان المقبل، في جامعة بدر، من تنظيم وليد منصور.