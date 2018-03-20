“هيئة الترفيه” السعودية تعلن عن حفل جديد لتامر حسني بالرياض

أعلنت “روزنامة الترفيه” التابعة لـ”هيئة الترفيه” في المملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “تويتر”، عن حفل جديد للفنان المصري تامر حسني، وذلك في العاصمة الرياض، بعد أن كان من المقرر إحياء حفل له في محافظة جدة فقط.

وكتبت الروزنامة في توضيح: “ويتجدد لقاؤنا بالفنان تامر حسني، ولكن هذه المرة في الرياض، وعلى مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الـ 31 من مارس”.

وبينت أن التذاكر متاحة للجميع دون استثناء، مؤكدة أن السن الأدنى للمسموح له بالدخول 12 عامًا، فيما تراوحت أسعار التذاكر بين 330 ريالًا (100 دولار) و 1745 ريالًا (465 دولارًا).

يذكر أن حفل تامر حسني في محافظة جدة في الـ 30 من مارس/آذار هو الأول للفنان المصري في المملكة. وكان الإقبال على شراء تذاكر حفل جدة كبيرًا؛ إذ نفدت (التذاكر) خلال ساعتين فقط من إطلاقها؛ ما دفع “هيئة الترفيه” لإقامة حفل آخر للفنان “حسني” في الرياض.