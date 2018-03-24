إيران ترد على تصريحات الجبير

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، زاعمًا أن نفوذ بلاده في المنطقة “تاريخي وسيبقى”، في تبرير على ما يبدو للتدخلات الإيرانية.

وقال قاسمي في تصريح له، اليوم السبت: “لإيران حضارة عريقة وحدودها الثقافية أبعد من حدودها الجغرافية؛ ونفوذها الذاتي في المنطقة “تاريخيٌ وسيبقى” من أجل إحلال الأمن والسلام”.

وفي خروج عن طابع الأعراف الدبلوماسية، أضاف في معرض رده على الجبير: إن “حكام السعودية تجاوزوا حدود الوقاحة .. والجميع يعلم أي بلد؛ يشكل المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف”، متهمًا المملكة بإغلاق جميع المبادرات السياسية لحل الأزمات في المنطقة ومنها أزمة اليمن.

وتابع المسؤول الإيراني: إن “الجبير لا يتحدث سوى بلغة القنابل والنيران والعنف مع الشعب اليمني، الذي يعاني من الحصار والمجاعة”.

وكان الجبير الذي یرافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زیارته إلى واشنطن، قال في كلمة له بمعهد بروكینغز للأبحاث: إن إيران تدعم الإرهاب، ومتورطة باغتيال دبلوماسيين سعوديين، والوقوف خلف تفجيرات حدثت داخل المملكة.

وتتدخل إيران في شؤون المنطقة ومنها اليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين، وتدعم الجماعات المسلحة الموالية لها التي تعمل على إثارة الاضطرابات وزعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي دفع المملكة للوقوف بوجه المشاريع الإيرانية.