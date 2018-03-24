كشف تفاصيل جديدة حول جريمة “مزرعة القطيف” الغامضة في السعودية

كشف نجل المواطن السعودي، الذي عثر عليه مقتولًا في مزرعته بمحافظة القطيف، يوم الخميس الماضي، أن والده المدعو، علي القحطاني، قُتل على يد عصابة مسلحة.

وقال إن والده ذهب إلى مزرعته بمنطقة “سيهات” من أجل أن يتفقد مسجدًا كان بناه من قبل، بعد أن تعرض للتخريب من أجل إجراء الصيانة عليه؛ لكنه سمع صوتًا غريبًا في المزرعة فتتبعه ليجد عصابة مسلحة كانت تسللت خلسة إلى داخل المزرعة.

وأوضح أن أفراد العصابة ما إن شاهدوه حتى هجموا عليه، لكنه دافع عن نفسه ببسالة إلا أنهم تمكنوا من قتله بالرصاص الذي أصاب يده وفخذه وصدره.

وذكر نجل الضحية، ان والده يبلغ من العمر 68 عامًا، وخدم مدة 33 عامًا لدى الأجهزة الأمنية.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، قال إن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغًا عند الساعة الحادية عشر مِن مساء الخميس الماضي من مواطن ثلاثيني يفيد بخروج والده من المنزل دون عودة.

وأوضح أن والده قصد مزرعته الكائنة في “سيهات” ولم يرجع منذ خروجه للمنزل، وأن شرطة محافظة القطيف باشرت البحث والتحري منذ تلقيها بلاغ اختفاء الرجل.

وأشار إلى أن الشرطة قصدت المزرعة المذكورة للتحقق من وجوده فيها، حيث عثر عليه ميتًا جراء تعرضه لعدة طلقات نارية.

وذكر المسؤول الأمني، أن الجهات المختصة بشرطة القطيف باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها.