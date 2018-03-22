محمد بن سلمان يبحث مع أعضاء بالكونغرس جهود مكافحة “الإرهاب”

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية ، واشنطن، أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، وبحث معهم علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، والشراكة الثنائية، وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030م.

كما تم خلال اللقاء الذي ضم كلاًّ من ويل هيرد وجورج هولندج ومايك جالايجر من الحزب الجمهوري، ومن الحزب الديمقراطي براندن بويل ، استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة “الإرهاب” ومكافحة التطرف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز كان حاضرًا في اللقاء.

وبحث ولي العهد السعودي ،اليوم الخميس، مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى، أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكه والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

حيث التقى الأمير محمد بن سلمان مع رؤساء شركات، “بوينج” ، و”ريثيون” ، و”لوكهيد مارتن” ، و”جينرال داينامكس” .