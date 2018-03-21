ما سر الأعلام والصور التي ظهرت خلف ولي العهد السعودي في البيت الأبيض؟ (صور)

ظهرت مجموعة من الصور والأعلام خلف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، ما أثار تساؤلات المتابعين عن رمزيتها.

وأجاب تقرير لصحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية اليوم الأربعاء عن هذه التساؤلات، مبينا أنه “خلال الاجتماع ظهر خلف الأمير محمد بن سلمان وترامب خمسة أعلام، وأربعة بورتريهات، وتمثال رأسي”.

وأشارت إلى أن “الأعلام تمثل خمس جهات عسكرية؛ هي على الترتيب: عَلم حرس الحدود الأمريكي (خلف الأمير أقصى اليسار)، وعَلم القوات المسلحة الأمريكية (خلف الأمير الثاني إلى اليسار)، وعَلم مشاة البحرية الأمريكية المارينز (خلف الأمير الثالث إلى اليسار)، وعَلم البحرية الأمريكية (خلف ترامب، الثاني من اليمين) وعَلم القوات الجوية الأمريكية (خلف ترامب، أقصى اليمين).

ووفق الصحيفة فإن “الصور المعلقة تعود للرئيس أبراهام لينكولن (1861 – 1865) أقصى اليسار خلف الأمير، ثم الرئيس جورج واشنطن (1789 – 1797)، وصورة أخرى للرئيس جورج واشنطن، والصورة الرابعة إلى أقصى اليمين للرئيس توماس جيفرسون (1801 – 1809)، فيما يعود التمثال الرأسي الذي وُضع على منضدة خلف ولي العهد إلى اليسار، لمارتن لوثر كينج؛ (1929 – 1968)، المناضل الأمريكي الشهير ذي الأصول الأفريقية”.