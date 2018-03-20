بالصور والفيديو.. لقاء الأمير محمد بن سلمان وترامب في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي بدأ زيارة اليوم إلى الولايات المتحدة تستمر عدة أيام.

وقال ترامب، عقب المباحثات: إن العلاقات الأمريكية السعودية أفضل حاليًا من أي وقت مضى، مشيدًا بصداقته مع ولي العهد السعودي التي وصفها بـ”العظيمة”.

وأكد أن إدارته “تعمل مع السعودية بشكل جدي؛ لوقف أي تمويل للإرهاب من أي جهة”، وتابع:” اتفقنا على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد زرت السعودية في شهر مايو/أيار، هناك أشياء تمت الموافقة عليها وهي قيد البناء، كما أن قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها”.

VIDEO: #MohammedbinSalman meets with #Trump in the Oval Office. "We are the oldest ally of the United States in the Middle East".#TrumpMeetsCrownPrince #CrownPrinceinUSA Read more: https://t.co/BclC0GVzhF pic.twitter.com/U2R16VcYGS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 20, 2018

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان: إن العلاقات بين البلدين قوية، مؤكدًا أن “أساس العلاقة مع أميركا قوي وعميق”.

وأضاف بن سلمان: “علاقاتنا معكم قديمة، نحن أقدم الحلفاء.. أكثر من 80 سنة، والعلاقات تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية”، مشددًا على أن “هناك الكثير من الأشياء يمكن تحقيقها في المستقبل”.

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات بين البلدين “وفرت حوالي 4 ملايين وظيفة في أمريكا وكذلك في السعودية، إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر”.

وتابع: “نسعى للتعامل مع 200 مليار دولار من المشروعات المشتركة، وكذلك 400 مليار كانت في وقت سابق؛ حتى نتأكد أننا نتعامل بشكل جيد مع الأزمات التي تواجه بلدينا”. قائلًا: “نفذنا 50% من اتفاقاتنا الاقتصادية مع أميركا”.