بالصور والفيديو.. لقاء الأمير محمد بن سلمان وترامب في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي بدأ زيارة اليوم إلى الولايات المتحدة تستمر عدة أيام.

وقال ترامب، عقب المباحثات: إن العلاقات الأمريكية السعودية أفضل حاليًا من أي وقت مضى، مشيدًا بصداقته مع ولي العهد السعودي التي وصفها بـ”العظيمة”.

وأكد أن إدارته “تعمل مع السعودية بشكل جدي؛ لوقف أي تمويل للإرهاب من أي جهة”، وتابع:” اتفقنا على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد زرت السعودية في شهر مايو/أيار، هناك أشياء تمت الموافقة عليها وهي قيد البناء، كما أن قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها”.

"We are the oldest ally of the United States in the Middle East".#TrumpMeetsCrownPrince #CrownPrinceinUSA

