نجل رابع ملوك السعودية.. تعرّف على سيرة الأمير الراحل بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ودّعت العائلة المالكة في السعودية، يوم الإثنين، الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يعد واحدًا من أكبر أمراء الأسرة الحاكمة للمملكة سنًا، بجانب أعمامه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

والأمير الراحل من مواليد العام 1935، وهو العام نفسه الذي ولد فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي يبلغ من العمر الآن 83 عامًا.

والأمير بندر هو الابن الأكبر لأبيه الملك خالد، الذي حكم السعودية بين عامي 1975 – 1982، خلفًا لأخيه الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز.

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ورغم تسلم والده حكم المملكة لنحو 7 سنوات، ظل الأمير بندر بعيدًا عن العمل الرسمي، ومتفرغًا لمشاريعه الخاصة كرجل أعمال، على عكس غالبية أبناء ملوك السعودية الذين تسلموا مناصب رفيعة إبان حكم آبائهم وبعده، بمن فيهم أخوته.

ويتقلد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حاليًا، وهو أخ الأمير الراحل، منصب أمير منطقة عسير، بعد أن شغل مناصب أخرى في الماضي.

والأمير الراحل هو ابن الأميرة الراحلة نورة بنت تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، كما له من الأبناء فيصل وتركي.

وإضافة لانشغال الأمير الراحل في حياته بأعمال المقاولات والبناء كجزء من أعماله، يمتلك جانبًا آخرَ في حياته مخصصًا للشعر الشعبي النبطي.