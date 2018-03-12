وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

توفي في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد آل سعود.

ونعى الديوان الملكي السعودي، في بيان له، اليوم الإثنين، الأمير الراحل وأعلن أن الصلاة على جثمانه ستكون غداً الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

بعد وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد.. هذا ما طلبه أمير عسير من السعوديين

وجاء في البيان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 25 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونعى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عبر حسابه بموقع “تويتر”، أخاه الأمير المتوفي.

وجاء في تغريدة النعي: “ينعى صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير#عسير أخاه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز الذي وافاه الأجل قبل قليل رحمه الله، وغفر له .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.