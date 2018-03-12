بعد وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد.. هذا ما طلبه أمير عسير من السعوديين

تقبل الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير اليوم الإثنين، التعازي من السعوديين بوفاة شقيقه الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التي توالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان النبأ عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وطلب الأمير فيصل من السعوديين الراغبين في تقديم واجب العزاء، عدم تكبد عناء السفر لحضور العزاء في محافظة جدة نهائيًا، لأنه سيستقبل المعزين في أبها.

وغرد حساب الأمير السعودي قائلًا: “فيصل بن خالد أمير منطقة عسير يشكر ويُـقدر للجميع، ولأهـالي المنطقة مشاعرهم الصادقـة، خلال ما عـبروا عنه بوفاة الفقيد الأمير بندر بن خالد رحمه لله”.

وأضاف الحساب: “يطلب ويرجو عدم تكبد عناء السـفر لحضور العزاء بمحافظة جدة نهائياً، إذ سيستقبل سموه المُعزين بعد عودته بمشيئة الله في مدينة أبها”.