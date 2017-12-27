مسؤول إيراني يبحث في السعودية ترتيبات موسم الحج القادم

وصل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، يوم الأربعاء إلى السعودية لإجراء مباحثات مع المسؤولين في المملكة بشأن موسم الحج القادم.

وقالت وكالة أنباء “الحج” الإيرانية، “إن رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي وصل، الأربعاء، إلى السعودية بناء على دعوة من وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحج في المملكة؛ لتسهيل مشاركة الإيرانيين في موسم الحج القادم”.

وأوضح محمدي أن “المباحثات ستركز على خطط الحج والتزاماته مع السلطات السعودية والمنظمات المعنية بترتيب شؤون الحج”، منوهًا إلى أن “إيران ستناقش مع السعودية تسهيل مشاركة الإيرانيين في موسم الحج المقبل”.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يجد وفد بلاده سبلًا لمعالجة قضايا رئيسة في المفاوضات من بينها “تعويض ضحايا حادثة ومنى وسقوط رافعة في الحرم المكي”.

وعن إمكانية مناقشة زيادة عدد الحجاج الإيرانيين في الموسم المقبل، قال حميدي: “سيتم مناقشة هذا الأمر وهو يعد من الموضوعات المهمة التي سيتم طرحها خلال جولة المفاوضات”.