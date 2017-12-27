السعودية تضبط نحو 277 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل‎

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، ضبط 276 ألفًا و815 شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في البلاد.

وقالت الداخلية السعودية في بيان، إن من بين المضبوطين 149 ألفًا و17 مخالفًا لنظام الإقامة، و35 ألفًا و99 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و92 ألفًا و699 مخالفًا لنظام العمل.

وتغطي بيانات اليوم، الفترة الممتدة من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء.

وفي 19 مارس/ آذار 2017، دشنت السعودية حملة “وطن بلا مخالف”، التي تستهدف تسوية أوضاع الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في البلاد.

وبدأت طواقم من وزارتي العمل والداخلية السعودية، حملة تفتيش في الأسواق المحلية، لضبط العمالة المخالفة.

وأطلقت السلطات السعودية حملات تصحيح سابقة استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، أدت إلى ترحيل الآلاف وفرض العديد من العقوبات على آخرين.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، يبلغ عدد السكان في البلاد 32.55 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري، منهم 20.41 مليون سعودي (بنسبة 62.7٪ من السكان)، و12.14 مليون أجنبي (بنسبة 37.3٪).

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 10.9 مليون عامل.