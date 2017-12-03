إيران تستعد لإرسال وفد إلى السعودية لإجراء مباحثات بشأن الحج

تعتزم إيران إرسال وفد إلى السعودية، نهاية الشهر الجاري، لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين بشأن موسم الحج المقبل.

وسيكون الوفد برئاسة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، الذي قال للصحفيين عقب اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق في منظمة الحج، الأحد، إن “وفدًا من المنظمة سيزور السعودية نهاية الشهر الجاري لغرض إجراء محادثات بشأن موسم الحج المقبل”.

وأشار إلى أن “المباحثات تأتي بطلب من الجانب السعودي لإبرام اتفاق بشأن موسم الحج المقبل”.

وأشاد محمدي خلال التقرير الذي قدّمه في الاجتماع بالجهود التي بذلتها السعودية في تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين في الموسم المنصرم.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، قدّم قاضي عسكر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في منظمة الحج، شكره إلى وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، على “الأداء والتنظيم الذي قامت به السلطات السعودية في موسم الحج الماضي والذي شارك فيه نحو 86 ألف إيراني”.

وفي مطلع يوليو/ حزيران الماضي، منحت السعودية، 10 دبلوماسيين إيرانيين، تراخيص رسمية كممثلين قنصليين في جدة ومكة المكرمة، تمهيدًا لعودة الحجاج الإيرانيين، خلال موسم الحج المقبل، بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

وتوصّلت إيران والسعودية في 16 من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، كما وافقت السعودية على رفع حصة إيران من الحج من 60 ألفًا إلى 86 ألف حاج في الموسم الماضي.