السعودية ترحب بنتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض

رحبت السعودية، اليوم السبت، بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية، الذي عقد في العاصمة الرياض على مدار يومين.

وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم السبت، بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض”.

وأفاد المصدر بأن “نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها، وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات، والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق”.

واختتم المصدر تصريحه “بتهنئة الهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد”.

وكان البيان الختامي للمؤتمر الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد في الرياض، أكد على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة، وأن العملية الانتقالية لن تُنفذ دون مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد.