وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن ولي العهد السعودي سيزور باريس مطلع 2018

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض اليوم الخميس إن فرنسا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية خلال زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقررة مطلع كانون الثاني/يناير 2018.

وعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في 2016 برنامجًا واسعًا لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط الذي تراجعت أسعاره في السنوات الأخيرة، كما قام بإصلاحات اجتماعية كبيرة لمصلحة الشباب والنساء خصوصًا.

وقال لودريان في منتدى نظّمته مؤسسة “مسك للشباب والتجديد” اليوم الخميس: “نحن معجبون بالإصلاحات التي تجرونها اليوم في إطار رؤية 2030 التي تتضمّن خطة طموحة لتطوير اجتماعي واقتصادي للمملكة”، وأعلن أن البلدين مصممان على تعزيز شراكة “متينة”.

وقال لودريان في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير إننا “حددنا منهجًا يسمح لفرنسا بمواكبة الإصلاحات الطموحة وفق رؤية 2030 في المجال الاقتصادي خصوصًا”.

وأوضح لودريان أن خارطة طريق ستُرسم في مجال مشاريع وآفاق واتفاقات محتملة تمهيدًا لزيارة ولي العهد السعودي، مشيرًا خصوصًا إلى أن المجالات المعنية هي “قطاع البحرية والطاقة والنقل”.