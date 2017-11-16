بعد لقاء وزير خارجية فرنسا.. الحريري يمتنع عن تحديد موعد سفره إلى باريس

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، التقى اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في مقر إقامة الأخير، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الحريري ردًا على سؤال طرحه عليه صحافي، حول موعد ذهابه إلى فرنسا، بناء على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون: “أفضّل ألا أجيب الآن”، مضيفًا: “سأعلن لكم ذلك” في حينه.

ولودريان، هو أرفع مسؤول غربي يلتقي الحريري، في العاصمة السعودية، أمام الصحافة، منذ إعلان الأخير استقالته من رئاسة الحكومة من الرياض، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان لودريان أعلن في وقت سابق، أن الحريري سيتوجه إلى فرنسا مع أسرته، من دون أن يحدد موعدًا لذلك.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع لودريان، اليوم، أن الحريري يعيش في المملكة “بإرادته”، ويستطيع أن يغادرها “وقتما يشاء”، معتبرًا أن الاتهامات باحتجازه في السعودية “باطلة”.