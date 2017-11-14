سعد الحريري يحدد موعدًا لرجوعه إلى لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إنه بخير وموجود مع عائلته في المملكة العربية السعودية.

وغرّد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “يا جماعة أنا بألف خير، وإن شاء الله أنا راجع هل يومين، خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير” .

وكان الحريري قد شدد في مقابلة تلفزيونية مع قناة المستقبل على أنه قادر على مغادرة السعودية، التي يقيم فيها حاليًا، في أي وقت، ولكنه يرغب في تأمين حياته وعائلته، من الخطر الذي واجه والده سابقًا، في إشارة إلى اغتيال والده رفيق الحريري.

وكان الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلًا سياسيًا كبيرًا في لبنان والمنطقة.