الجبير: يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد

قال وزير السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس: إنه “يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله، وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد”.

وشدد الوزير السعودي، على أن “حزب الله منظمة إرهابية، وأداة بيد إيران، وهو سبب المشكلة في لبنان”.

واتهم الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، “حزب الله” بأنه وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأنه يجب نزع سلاح ميليشاته.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، يعيش في المملكة “بإرادته”، ويستطيع أن يغادرها “وقتما يشاء”، معتبرًا أن الاتهامات باحتجازه في السعودية “باطلة”.

ومضى قائلاً: “هناك تشاورات وتنسيق جار بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة للخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي الذي يقوم به حزب الله في لبنان”.

وأضاف: “الحريري هنا بإرادته، ويستطيع أن يغادر وقتما يشاء، لا يمكن أن نحتجزه، هذه إدعاءات باطلة”.

وفي الملف السوري، قال الجبير: “بدأنا في توجيه الدعوات لمؤتمر المعارضة السورية، الذي ستستضيفه المملكة في الـ22 والـ23 من نوفمبر الجاري، ويهدف إلى شمول كل المنصات الموجودة، وتوحيد رؤيتها وصفوفها”.

من جهته، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان: “إن فرنسا تعمل على إعادة الأوضاع في لبنان لطبيعتها، وإن رئيس وزراء لبنان المستقيل، سعد الحريري، يمكنه أن يأتي إلى فرنسا، وقتما يشاء”.

وقال لو دريان: “الرئيس ماكرون، وجه الدعوة إلى الحريري، الذي سأراه في وقت لاحق، وأسرته لزيارة فرنسا. سيأتي إلى فرنسا حينما يريد، ووقتما يشاء. سيكون محل ترحاب كصديق”.

وأعرب عن قلق بلاده من “نزعة الهيمنة” الايرانية في منطقة الشرق الاوسط، مشيراً بشكل خاص الى برنامج الصواريخ البالستية في ايران.

وقال إن فرنسا قلقة “من تدخلات ايران في الازمات الاقليمية ومن نزعة الهيمنة لديها، وتحديدا من برنامج الصواريخ البالستية”.