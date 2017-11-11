مقتل عضو في هيئة الأمر بالمعروف السعودية بالرصاص قبيل دخوله أحد المساجد

قتل عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، برصاص مسلح هاجمه بشكل مفاجئ أثناء سيره نحو أحد مساجد محافظة “وادي الدواسر” ،التابعة لمنطقة العاصمة الرياض.

وقالت تقارير محلية: “إن معلم مدرسة باغت عضوًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة “وادي الدواسر”، وأطلق عليه الرصاص من سلاح رشاش كان بحوزته، ليرديه قتيلًا قبل أن يسلم نفسه للشرطة”.

وكشفت معلومات أولية عن الحادث، أن القتيل كان في طريقه إلى أحد المساجد جنوب المحافظة لإلقاء خطبة الجمعة، عندما اعترضته سيارة القاتل الثلاثيني.

وفتحت الجهات الأمنية بمحافظة “وادي الدواسر” تحقيقاتها في الحادثة، وأشعرت الجهات ذات العلاقة، فيما يقول نشطاء من المدينة أن هناك خلافًا شخصيًا بين المعلم وعضو الهيئة.

وأفاد نشطون سعوديون برواية أخرى للحادث، إذ قال أحدهم: “إن القاتل والمقتول زملاء في العمل، ومن معارفنا كلهم يعملون في الهيئة وادي الدواسر”.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان، حادثة مقتل رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنابة في “الخبراء” بمنطقة “القصيم” فهد الخضير، في تموز/ يوليو الماضي، وإحراق المبنى الذي كان يقيم فيه، قبل أن يتضح أن القاتل هو نجله.