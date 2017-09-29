بهذه الإجراءات.. السعودية تحاول تحسين صورة هيئة الأمر بالمعروف 

سيتعيّن على الأعضاء الميدانيين، في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، الحصول على “رخص قيادة”، قبل مباشرة عملهم في الميدان، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية.

وبحسب الصحيفة “تأتي هذه الخطوة لتحسين صورة الهيئة، التي تواجه العديد من الانتقادات، وصلت إلى حدّ المطالبات بإلغاء وجودها في المملكة”، فضلاً عن وضع آليات انتقاء مهنية لأعضاء الهيئة الميدانيين، أو “المطاوعة”، وهو الاسم الشائع لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت الصحيفة إن الهيئة والمركز الوطني للقياس “قياس” وقَّعا، الخميس، عقد مشروع، يقوم بموجبه الأخير بإصدار رخص قيادة العمل الميداني لأعضاء الهيئة، وفق معايير واختبارات مهنية.

وأضافت:”سيستخدم المشروع طرقًا علمية في انتقاء وتعيين الموظفين، وفق أسس واضحة ومعلنة، تراعي معايير مهنية للاختيار وإجراءات المفاضلة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين ولمن هم على رأس العمل”.

وكان مجلس الشورى السعودي طالب، أخيرًا، بضرورة تدريب أعضاء الهيئة في مجال العلاقات الإنسانية، في محاولة للحدّ من مخالفاتهم.

كما سبق أن رفعت وزارة الخدمة المدنية السعودية، في أبريل/نيسان الماضي، الحدَّ الأدنى من التأهيل العلمي لفئات وظائف رؤساء وأعضاء الهيئات الدينية، إلى الدرجة الجامعية بناء على قرار وزاري، في تحول لافت حيال آلية قبول أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.