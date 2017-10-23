“هاكرز” يخترقون حساب “تعليم القصيم” بالسعودية على تويتر

“هاكرز” يخترقون حساب “تعليم القصيم” بالسعودية على تويتر

المصدر: فريق التحرير

تعرض حساب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في السعودية على موقع التدوينات القصيرة “توتير ” للاختراق  من قبل مجهولين “هاكرز”، يوم الاثنين.

وقالت الإدارة في بيان إن “حسابها الرسمي على تويتر اخترق”، مؤكدة أنها “تخلي مسؤوليتها مما ينشر عليه الآن”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وشدد البيان على أن الإدارة “ستلاحق الجهة المسؤولة عن التعدي على موقعها عبر الطرق القانونية”، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة لاسترداده.

ونشر “الهاكرز” عدة تغريدات على الحساب قالوا في إحداها: “أقل حق محروم منه المعلم التأمين الصحي لهُ ولأسرتة”.

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