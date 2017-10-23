الشرطة السعودية تكشف حقيقة طعن مسنة لموظف بنك في جازان

قالت شرطة منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدي مسنة بالطعن على مدير مصرف بجازان، خبر عار عن الصحة.

ونفى المتحدث باسم شرطة جازان، بحسب صحيفة “عكاظ”، الواقعة، مؤكدًا أنها قصة مختلقة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلاً، مضيفا أن المسنة التي دخلت المصرف كانت تعتقد أنه إدارة الضمان الاجتماعي، فبادر مدير المصرف بمساعدتها على الفور.

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وأكد أن الجهات الأمنية لم تسجل أي واقعة تعد على مصرف، لافتًا إلى ضرورة تجنب تداول الشائعات التي لا تصدر عن مصدر رسمي أو أساس واقعي.

يذكر أن خبرًا تداولته مواقع تواصل سعودية، ذكر أن مسنة قامت بالاعتداء بسكين على موظف في أحد المصارف.