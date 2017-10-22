تفاصيل واقعة طعن مسنة لموظف بأحد البنوك في جازان السعودية

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبد الرحمن حكمي، اليوم الخميس، إن محاولة الطعن التي تعرض لها موظف بأحد بنوك جازان من جانب سيدة مسنة، انتهت دون مطالبات من البنك.

وأضاف أن المسنة ظنت أنها داخل مبنى الضمان الاجتماعي، وكانت تحاول استرداد قيمة الضمان المخصص لها، ظناً منها أنه تم سرقتها، على حد قولها لحظة الواقعة.

وتحفظت الجهات الأمنية على السيدة المسنة، بحسب المصادر الأمنية، التي أكدت أيضاً أن البنك ليس لديه أي مطالبات بهذا الخصوص، وأن الواقعة انتهت.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن سيدة مسنة اقتحمت مصرفًا في منطقة جازان محاولة ارتكاب جريمة قتل بحق أحد موظفي البنك.

وأشارت التقارير إلى أن المسنة اقتحمت المصرف برفقة شخص آخر، وحاولت طعن الموظف بسلاح أبيض بعد خلاف نشب بينهما، فيما تحفظت جهات أمنية على السيدة والتحقيق جارٍ في ملابسات الحادثة.