جنود سعوديون يقتحمون مشفى ميدانيًا للحوثيين على الحدود مع اليمن (فيديو)

اقتحم عناصر من القوات المسلحة السعودية مستشفى ميدانيًا تابعًا لميليشيات الحوثي قبالة الحدود.

وكان عناصر من القوات المسلحة نفذوا هجومًا استهدف المستشفى الميداني ،الذي تم إنشاؤه داخل الأراضي اليمنية، قبالة الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ووثق مقطع فيديو، عناصر القوات المسلحة وهم يعثرون على بعض الأدوات المستخدمة في الإسعافات الأولية وحمالة لنقل المصابين داخل أحد الكهوف.

وبحسب موقع “أخبار 24” السعودي، أوضح أحد الجنود أن اقتحام المستشفى الميداني ،جاء بعد هجوم قُتل على إثره عدد من الحوثيين، فيما تمكن البعض الآخر من الهرب.