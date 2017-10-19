إيران تعترف: نحارب أعداءنا العرب من خلال الحوثيين

اعتبر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن بلاده تحارب من وصفهم بـ”أعدائها في شبه جزيرة الحجاز من خلال ميليشيات حركة أنصار الله الحوثيين”.

وقال اللواء سلامي مساء الخميس خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لجمعية رجال الدين في مدينة تبريز غرب إيران “نحارب الأعداء في شبه جزيرة الحجاز من خلال حركة أنصارالله .. ونحن عازمون على محاربة الهيمنة الصهيونية وتعزيز قدراتنا الصاروخية”.

ورأى اللواء سلامي أن كل الجهود التي بذلها أعداء إيران للحد من نفوذها بالمنطقة قد فشلت، داعياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بهزيمة بلاده في المنطقة أمام إيران.

وزعم القائد بالحرس الثوري إن “صناعة صاروخ باليستي بدقة 100 هو تقنية متاحة لاثنتين من الدول أول ثلاث، لكن إيران تمتلك هذه التكنولوجيا اليوم”.

وأشار إلى أن خطاب ترامب ضد إيران وإعلان استراتيجيته لم يضع خلالها الخيار العسكري، لافتاً إلى أن جميع الطرق مغلقة أمام واشنطن في اللجوء للخيار العسكري ضد إيران.