بالصور.. تشييع جثمان ضحية الخطأ الطبي في السعودية الشاب “عبدالعزيز”

شيع جثمان الشاب، عبدالعزيز العيلي البالغ 15 عاما، من جامع العباس في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، عقب تسلم أسرته لجثمانه بعد وفاته بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بالطائف.

وبحسب صحيفة “سبق”، وجهة عائلة عبدالعزيز اتهامها للمستشفى، لافتة إلى أن المستشفى اتخذ عدة إجراءات طبية أدت إلى وفاة الشاب، بعد دخوله لإجراء عملية جراحية بسيطة لعلاج “خراج” في فخذه، لكن حالته الصحية تدهورت بعد العملية، حيث وافته المنية.

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وتقدم ذوو الشاب بشكوى إلى إدارة الشؤون الصحية بالطائف، التي فتحت بدورها تحقيقا موسعا مع الطاقم الطبي المتسبب في وفاة عبدالعزيز، كما سحبت بطاقات تراخيص مزاولة وبطاقات هيئة التخصصات الصحیة من أفراده لحين الانتهاء من التحقيقات.