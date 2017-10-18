التحقيق في وفاة شاب دخل لإجراء عملية بسيطة وأخرج ميتًا بالسعودية

انتهت حياة شاب، يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد دخوله أحد المستشفيات الخاصة في محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، لإجراء عملية جراحية بسيطة فيها، لكنه خرج ميتًا.

ووجهت عائلته اللوم للمستشفى، متهمة إياه بقتل الشاب، حيث قالوا إنه وصل إليها بهدف معالجة “خراج” في فخذه، فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، لكن حالته الصحية تدهورت بعد خروجه من العملية حتى فارق الحياة، بحسب صحيفة “سبق”.

وكشف أحد أفراد عائلة الضحية، إن الفريق الطبي بالمستشفى حاول العبث بملف الضحية وإجبار عائلته على توقيع إقرار بعدم مسؤولية المستشفى عما حدث، لكنه تمكن من أخذ الملف والاحتفاظ بالإقرار وتسليمهما لمدير الشؤون الصحية بالطائف.

بدورها، أكدت إدارة الشؤون الصحية أنها فتحت تحقيقًا في الحادث ،وشكلت لجنة عاجلة، كما سحبت بطاقات تراخيص مزاولة المهن وبطاقات هيئة التخصصات الصحية من الطاقم الطبي ،الذي يخضع للتحقيق، مشيرة إلى أن جثمان الشاب المتوفى سيُحفظ في الثلاجة حتى انتهاء التحقيقات، بناءً على رغبة عائلته.