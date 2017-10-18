بالفيديو.. تفاصيل منع أم سورية من رؤية ابنتها السعودية بعد فراق 26 عامًا

أوضحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ،أنه تم التوجيه بأمر من أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمعالجة شكوى أم سورية لم تر ابنتها السعودية منذ 26 عامًا، مبررة أن أخوتها يمنعونها عنها، فلم تتمكن من رؤيتها طوال هذه المدة.

وتابعت، أن فريق الحماية بالحدود الشمالية زار منزل الابنة بعد توجيه الأمير فيصل، والتقى أخاها، الذي أكد أنه وليها ولا مانع لديه من زيارة أخته لوالدتها في بلدها أو أن تزورها أمها في المملكة، وأنه سيتكفل بكل مصاريف إقامتها، وفق موقع “أخبار 24”.

ووافق الأخ مقابل أن يرافق أخته أثناء زياراتها ولقائها بوالدتها في المملكة، حتى لا يتم استغلال أخته من قبل أشقاء والدتها أو إخوانها لوالدتها، خاصة وأن الأم لم تتواصل مع الابنة منذ وقت طويل، وتواصلت بعد حاجة العائلة ماديًا إلى أخته.

وسبق أن روت الأم السورية قصة فراقها لابنتها، في مقطع بثه الفنان فايز المالكي، قائلة إنها تركتها وهي رضيعة وعمرها 3 أشهر وعادت إلى بلدها، ثم قدمت للمملكة مرة أخرى لرؤيتها، متحملة مخاطر الطريق للخروج من سوريا، وأنها حصلت على رقم هاتف ابنتها من امرأة تمكنت من معرفة مكان ابنتها.