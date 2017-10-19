ممرضة تحرق رضيعًا مجهول الهوية بمستشفى في السعودية

أحرقت ممرضة ،بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة بالسعودية، رضيعًا مجهول الهوية، ما دفع إدارة المستشفى لمعاقبتها.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن المستشفى “عاقب الممرضة بتهمة الإهمال، بعد أن تسببت في حروق من الدرجة الأولى، لرضيع لا يتجاوز عمره الثلاثة أشھر، خلال تنظيفه بمياه ساخنة”.

وأوضح المتحدث باسم “صحة بیشة” عبدالله الغامدي في وقت سابق، أنه “ستتم محاسبة الممرضة داخلیًا ،من قبل إدارة المستشفى وفقًا للأنظمة المتبعة”.

يشار إلى أن الرضیع مجھول الأبوين، وتم وضعه بمستشفى الأطفال ؛لتقديم الرعاية له بعد العثور علیه في وقت سابق.