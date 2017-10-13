فضيحة مدوية تهز الوسط الفني السعودي.. اتهام خلف الحربي وأسعد الزهراني بـ”التحرش الجنسي”

كشفت الأمريكية من أصل سعودي، حصة العتيبي المشهورة بلقب “شانن إليزابيث”، عبر مقطع فيديو على تطبيقها “سناب شات” تم تداوله اليوم الجمعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوية عن السعوديين الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني.

وذكرت العتيبي في مقطع فيديو، كيف حاول الحربي والزهراني استدراجها “جنسيًا”، عقب مشاركتها في حلقة من المسلسل السعودي الكوميدي “سيلفي 2″، ومحاولة حثها على شرب “الكحول” والسخرية منها لدفعها لشربه، حيث رفضت طلبهما.

وتابعت، أن أحدهما حاول أن يدفعها لدخول غرفته، لكنها رفضت طلبه.

وتسبب اتهام العتيبي للحربي والزهراني، بتداول هاشتاغ #فضيحة_خلف_الحربي_وأسعد_الزهراني # عبر موقع التواصل “تويتر”.

وانقسم السعوديون إلى فريقين، منهم من هاجم الوسط الفني على اعتباره موطنًا للفساد، ومنهم من دافع عن الحربي والزهراني، واعتبر أن الاتهام كيدي خاصة للزهراني، كونه “عارض قيادة المرأة” و”فضح قطر”، بحسب ما قال مغردون.

وهاجم “راكان” حصة العتيبي، وقال: “بعض البهايم نسوا التحرش ونسوا خلف الحربي وركزوا على الزهراني لانه عارض قيادة المرأة!”.

فيما رأت “مها” ضرورة التريث: “حرام حرام معقول بالسهوله هذي الكلام بأعراض الناس وقذفهم…الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به”.

كلام غير صحيح وكلها مؤامرة من قطر لضريبة ما فعلة أسعد الزهراني في قطر و عزمي بشارة مازال يؤلمهم ????????????????????????

#فضيحة_خلف_الحربي_واسعد_الزهراني pic.twitter.com/FOgxoF5LsS — نايف (@naytxx) October 13, 2017

واعتبر “برق” أن اتهام العتيبي كيدي، كون الحربي والزهراني فضحا مآرب قطر: “حصة العتيبي كذابة اتهمت الكاتب خلف الحربي وأسعد الزهراني لأنهما أوجعا #قطر وشلل عزمي المجد هم أكبر من اتهام وجه البومة”.

وأيدت “عبير” ما ذهبت إليه العتيبي: “في فنانات كثير اشتكوا من نجاسة الوسط الفني بشتى اشكاله وان شهرتهم تعتمد على ارضاء منتج او كاتب موشي جديد”.

وانتقدت “وسن”: “الوسط الفني زبالة مافي شيء جديد وللأسف مو مصدومة، توقعوا منهم اكثر تفي ع شواربكم”.

بدورها، دعمت “مونتانا” موقف حصة: “اشكرها فعلاً إنها تكلمت وأثبتت قوتها وحذرت باقي النساء من أشكالهم؛ غلط البنت تسكت لأي كلب مسعور أياً كان”.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني إلى حد هذه اللحظة.

يذكر أن الكاتب خلف الحربي شارك في كتابة مسلسل “سيلفي” إلى جانب ناصر العزاز، كما شارك الفنان أسعد الزهراني في المسلسل الكوميدي الناقد، ولعب في إحدى حلقاته شخصية “عزمي بشارة”، إذ فضح أهدافه ومآربه.