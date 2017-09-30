مسلسل “الشتائم”..  الكاتب قينان الغامدي يرد على وزير التعليم السعودي

يتواصل السجال الذي تحول إلى سيل من الشتائم، بين وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، والكاتب قينان الغامدي، مخلفا جدلا واسعا في المملكة.

وبعد أن نشر الوزير مقال رأي اليوم السبت في إحدى الصحف السعودية، وصف فيه الغامدي بـ”النذالة” و”الخسة”، رد الأخير ـ الذي سبق له أن انتقد أداء الوزير ـ بالقول “مقالك يؤكد ما وصلت له من الضعف، فأنت لست قائدًا”.

وجاء كلام الغامدي عبر شاشة MBC، والذي بدأ مداخلته محييًا العيسى بقوله: “أحييك حيث كنت متبطحًا”.

وأضاف الكاتب السعودي “الوزير بلغه من وجع مقالي ما جعله يتخبط ويطلق كلمات لا تليق بوزير للتعليم”، مؤكدًا أن المقال الذي يرد عليه العيسى ليس المقال القديم عن المعلمين وإنما مقال جديد له نُشر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الغامدي: “أعتذر لمعالي الوزير عن الوجع الذي سببته له مما جعله ينزل إلى هذا المستوى من الكلمات التي لا تليق حتى بالسوقة”.

وتابع “لم أكن أتمنى وهو وزير للتعليم أن يكشف عن هذا القاموس، أمام نحو سبعة ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وحتى أمام الشعب وزملائه الوزراء ولا أمام القيادة، فكيف لمعالي الوزير أن يكون قدوة وهو بهذا المستوى؟”.

واستهجنت نخب ثقافية ودينية وكتّاب وإعلاميون سعوديون الجدل الذي تحول إلى شتائم، حيث انتقدت الطرفات، الوزير العيسى، والكاتب الغامدي.