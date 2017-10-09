تفاصيل محاولة اقتحام قصر السلام في جدة (فيديوغرافيك)

يظهر فيديو أعده فريق العمل في إرم نيوز تفاصيل “المحاولة الفاشلة” لاقتحام إحدى بوابات قصر السلام في جدة السعودية.

توقيت الهجوم

هاجم المنفذ فجر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول البوابة الغربية لقصر السلام برشاش كلاشنكوف و3 قنابل مولوتوف حارقة، وتعامل الأمن السعودي باحترافية مع الحادثة ولقي المهاجم حتفه.

نتائج الهجوم

مقتل جنديين وإصابة 3 بجروح متفاوتة.

من هو المنفذ؟

منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (28) عامًا سعودي الجنسية، موظف في القطاع الخاص، وعاش حياته في جدة مع أسرته وكان دون سوابق.

كيف قضى المنفذ آخر 48 ساعة من حياته؟

اصطحب زوجته الحامل وابنته إلى منطقة الليث قبل أن يغادر دون وداع.

صدى الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالتفاعل مع الحادثة وسط إدانة رسمية وشعبية وتساؤلات عديدة.

أسباب الهجوم

ليس معروفا حتى الآن من كان مستهدفا بالهجوم، أو ما إذا استهدف قصر السلام لتحقيق اختراق أمني وتمرير رسالة ما، خصوصا في ظل تواجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت الهجوم في روسيا وتواجد نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.