الداخلية السعودية تنشر فيديو لموقع الهجوم على قصر السلام في جدة

بثت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، مقطع فيديو يظهر موقع الهجوم المسلح الذي تعرض له قصر السلام في جدة، والذي انتهى بمقتل المهاجم و2 من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين منهم.

وأظهر الفيديو الذي صور بعد وقت قليل من انتهاء الهجوم، الذي وقع فجر السبت، سيارة المهاجم متوقفة دون أن يبدو عليها أية أضرار، وهو ما يتفق مع بيان الداخلية السابق الذي قال إن المهاجم توقف ونزل من سيارته وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن.

كما ظهر في الفيديو عدد كبير من السيارات الأمنية التي توجهت للمكان فور وقوع الهجوم الذي نفذه شخص غير مطلوب لأي جهة أمنية وليس مصنفًا ضمن أي قوائم “إرهابية”.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مساء السبت تفاصيل الهجوم على قصر السلام بجدة، مؤكدة أنه في حدود “الساعة 3:25 من فجر يوم السبت تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)”.