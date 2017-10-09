السعودية تخفض مخصصات نفط نوفمبر 560 ألف برميل يوميا

قال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية، اليوم الإثنين، إن المملكة خفضت مخصصات النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 560 ألف برميل يومياً، مع التزام أكبر مصدر للنفط في العالم بتعهداته للمساعدة في كبح تخمة المعروض العالمي.

وأكد المتحدث في بيان “رغم الطلب القوي للغاية من زبائن الشحنات المنقولة بحرا في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يوميا، فلم يُخصص لهم سوى 7.150 مليون برميل يوميا”.

وأضاف أن “السعودية تُظهر مجددا نموذجا استثنائيا يحتذى به في التزامها بإعادة التوازن إلى السوق مع اقترابنا من اجتماع 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المهم في فيينا.”

وأوضح أن المملكة “لا تكبح حجم الإنتاج الكلي فحسب بل الأهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي تشكل في نهاية المطاف ميزان المخزونات والسوق العالمية”.

ويتماشى الخفض، وهو من طلبات الزبائن على الخام السعودي، مع تعهد السعودية بخفض للإمدادات تقوده أوبك يتطلب من المملكة خفض إمداداتها بمقدار 486 ألف برميل يوميا.

واتفقت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة على خفض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا، بدءا من أول يناير/ كانون الثاني هذا العام حتى نهاية مارس/ آذار 2018، حيث تعقد أوبك اجتماعها القادم في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا لتقرير سياستها الإنتاجية.

وقال مسؤولون في المنظمة إن اتفاق خفض الإمدادات من المرجح أن يجري تمديده إلى ما بعد مارس.

وعمدت السعودية إلى تقليص الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا إلى الولايات المتحدة، في محاولة لخفض مخزونات النفط العالمية.

وبين المتحدث أن المملكة خفضت صادراتها النفطية في سبتمبر/ أيلول إلى 6.7 مليون برميل يوميا على الرغم من الطلب المرتفع من الزبائن وتراجع في الطلب المحلي أثناء الصيف.

وخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها لخمس سنوات، مؤشر رئيس لأوبك في قياس مدى النجاح في خفض الإمدادات.

وقال المتحدث إن المملكة تتوقع من جميع المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات أن يحذو حذوها ويحافظوا على المستويات المرتفعة للنسبة الإجمالية للتقيد بالاتفاق التي تحققت في أغسطس/ آب.

وبلغت نسبة التزام أوبك، والدول المنتجة الأخرى بتعهدات خفض الإنتاج 116% في أغسطس/ آب.