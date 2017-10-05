بينها الحي الدبلوماسي في الرياض.. تعرّف على الأهداف التي كانت خلية تنظيم داعش تستعد لمهاجمتها

ربط المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، الخميس، بين الأماكن الثلاثة التي تمت مداهمتها في العاصمة الرياض، والقبض على أعضاء في خلية لتنظيم داعش، وبين أماكن قريبة كانت أهدافاً للخلية فيما يبدو.

وقال اللواء منصور التركي، إن التحقيقات مع الأعضاء الخمسة في خلية داعش جارية الآن، موضحاً أن أعضاء الخلية كانوا في حالة تأهب “لتنفيذ عمل إرهابي وشيك لا تتوافر معلومات دقيقة عنه بالضبط”.

وأضاف التركي خلال حديث لقناة “الإخبارية” الحكومية، أن المواقع القريبة من الأماكن التي تمت مداهمتها ربما تكون هي الأهداف للخلية قبل أن يتم إحباط مخططها.

وأوضح أن الشقة التي تمت مداهمتها في حي نمار بمدينة الرياض، لا تبعد عن الحي الدبلوماسي كثيراً، في إشارة إلى أن الحيَّ كان هدفاً فيما يبدو للخلية.

وأضاف أن اسطبل الخيل في ضاحية الحايل بمدينة الرياض، قريب من سجن أمن الدولة في الضاحية، في إشارة أخرى لكونه هدفًا محتملًا للخلية.

لكن اللواء منصور التركي، أكد أن تلك المعلومات هي في إطار التكهنات بانتظار التحقيق مع المقبوض عليهم والتثبت من هوية القتيلين.

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أعلنت اليوم الخميس، مقتل اثنين واعتقال 5 آخرين خلال عملية أمنية استهدفت 3 مواقع لخلية تابعة لتنظيم داعش، وانتهت دون مقتل أو إصابة أي من رجال الأمن أو المدنيين.