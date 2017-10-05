الملك سلمان: موسكو والرياض ستعملان من أجل استقرار أسواق النفط العالمية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الرياض ستواصل العمل مع موسكو من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

ويقوم العاهل السعودي بزيارة هي الأولى على الإطلاق لملك سعودي إلى روسيا.

وقال سلمان الذي التقى مع بوتين في الكرملين إنه مقتنع بأن هناك فرصا لتنويع التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وقال الملك سلمان: “إننا حريصون على استمرار التعاون الإيجابي… لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط وخدمة النمو الاقتصادي العالمي”.

أضاف “إننا على قناعة تامة بأن هناك فرصا كبيرة تسهم في تنويع التعاون الاقتصادي بين البلدان وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية”.