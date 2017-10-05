الأمن السعودي يفكك خلية تابعة لداعش في الرياض (صور)

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية اليوم الخميس تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تنشط في العاصمة الرياض.

وقال بيان صادر عن أمن الدولة إنه “تم قتل 2 من أفراد الخلية والقبض على 5 آخرين خلال عملية مداهمة أمنية شملت 3 مواقع في مناطق مختلفة من العاصمة الرياض، وانتهت دون مقتل أو إصابة أي من رجال الأمن أو المدنيين.”

وأضاف البيان أن أحد المواقع هو استراحة بحي الرمال شرق الرياض، وتم العثور فيها على “معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة لاستخدامها في جرائم إرهابية”.

وتابع البيان أنه “وجد داخل الاستراحة انتحاري أقدم بعد محاصرته وتوجيه نداءات استسلام له بتفجير نفسه بحزام ناسف، ونتج عن التفجير تناثر أشلاء الانتحاري واشتعال النيران في الاستراحة وأخرى مجاورة لها”.

وقال البيان إن الموقع الثاني للخلية هو شقة سكنية بحي نمار في الرياض، تحصن داخلها إرهابي وبحوزته سلاح ناري، وتحصن بإحدى الغرف رافضا تسليم نفسه لرجال الأمن مما استوجب تحييد خطره وأسفر عن مقتله”.

وأضاف البيان أنه “لم يصب أي من المقيمين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى خلال مداهمة الشقة”.

وقال البيان إن الموقع الثالث هو “اسطبل للخيل بحي الغنامية في الرياض استخدمه الإرهابيون لتغطية لقاءاتهم الإجرامية”.

وأوضح البيان أن “المقبوض عليهم حتى الآن من عناصر الخلية 5 أشخاص تقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم حالياً”.