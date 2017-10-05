مقابل 370 ألف دولار.. البنتاغون يجري فحوصات لسجين سعودي في غوانتانامو

تكبّدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حوالي 370 ألف دولار أمريكي، لإجراء فحوصات طالب بها محامو السجين السعودي عبدالرحمن الناشيري المعتقل بسجن غوانتانامو، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة الميجور بن ساكريسون.

واضطر “البنتاغون” إلى الرضوخ لقرار المحكمة بإرسال جهاز محمول للتصوير بالرنين المغناطيسي إلى قاعدته العسكرية في كوبا.

وقال ساكريسون، “إن كلفة تأجير الجهاز وتحميله ونقله إلى قاعدة غوانتانامو بلغت نحو 370 ألف دولار أمريكي”.

وطالب محامو الناشيري بإجراء فحص بأشعة بالرنين المغناطيسي ؛للوقوف على الأضرار التي لحقت بعقل وجسد الناشيري جرّاء وسائل التعذيب الوحشية التي تعرض لها.

ومن المتوقع أن يوجه الناشيري عقوبة الإعدام إثر اتهامه بتفجير المدمرة الأمريكية “كول” عام 2000 ،الذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا وجرح عشرات آخرين.

وبحسب محامي الناشيري، فإن موكلهم قد ينجو من حكم الإعدام في حال ثبوت وقوع أضرار عقليه جسيمة بالمتهم بسبب عمليات التعذيب التي تعرض لها.